"ПроЗерно" повысило прогноз сбора урожая в России в 2025 году до 131,3 млн тонн

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Компания "ПроЗерно" повысила прогноз сбора зерновых и зернобобовых культур в России в 2025 году до 131,3 млн тонн (без новых регионов) со 130,3 млн тонн по июньской оценке.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, прогноз повышен на фоне высокой урожайности в ряде центральных регионов и Поволжье. "Мы наблюдаем очень существенные провалы на юге, в частности, на Кубани, в Крыму и Ростовской области. Но они компенсируются ростом урожайности в Черноземье и Поволжье", - сказал он.

Прогноз сбора пшеницы повышен до 84,1 млн тонн с 83 млн тонн, ячменя - до 18,5 млн тонн с 17,7 млн тонн по июньской оценке. Прогноз урожая кукурузы сохранен на уровне 14 млн тонн.

"Урожай зернобобовых культур идет на рекорд. Он будет в любом случае. Как минимум 6,8-6,9 млн тонн, но сейчас в расчетах 7,17 млн тонн", - сказал Петриченко.

Оценивая урожай зерна в новых регионах, он заявил, что там "тоже провал из-за засухи, жара стоит сильная, как на сковородке". "Сначала сбор оценивался в 4,5 млн тонн, потом в 4,2 млн тонн, сейчас 3,58 млн тонн", - сказал он.