Россельхозбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в первом полугодии 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО до рекордных 39,54 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (26,03 млрд руб.), следует из отчетности банка.

"Мы уже сейчас уверены, что прибыль по итогам года будет лучше, чем в прошлом году", - сказала заместитель председателя правления банка Ольга Антонова во время конференц-звонка. Чистая прибыль РСХБ в 2024 году по МСФО составила 39,8 млрд руб.

Чистая прибыль банка во II кв. изменилась незначительно по сравнению с прошлым кварталом и составила 19,81 млрд руб. (19,72 млрд руб. в I кв.).

Чистые процентные доходы банка во II кв. выросли на 18,5% кв./кв. и достигли 36,8 млрд руб., в январе-июне - выросли на 9,2%, до 67,9 млрд руб. против 62,2 млрд руб. в I полугодии 2024 года. Чистая процентная маржа группы составила 2,6%.

Чистый комиссионный доход во II кв. вырос на 24,2% по сравнению с I кв. 2025 года, до 6 млрд руб. Показатель за I полугодие увеличился на 20,8% год к году, до 11,7 млрд руб.

Расходы по кредитным убыткам во II кв. составили 3 млрд руб., в I квартале 2025 года банк распустил резервы на 5,5 млрд руб. По итогам I полугодия РСХБ распустил резервы на 2,5 млрд руб. против расходов на резервы в 3 млрд руб. в I полугодии прошлого года.

Административные и прочие операционные расходы во II кв. выросли на 14,7% кв./кв., до 24 млрд руб. В январе-июне они увеличились на 14,5%, до 44,9 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов в январе-июне вырос на 1,6% и составил 4,3 трлн руб. Портфель кредитов юридических лиц с начала года увеличился на 2,9%, до 3,7 трлн руб. Кредитный портфель предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) вырос на 5,7% и превысил 2,6 трлн руб. На сезонные работы банк выдал 505,4 млрд руб., что на 7,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Розничный кредитный портфель сократился на 6,6%, до 542,6 млрд руб., что было обусловлено консервативной риск-политикой группы и плановым завершением ряда льготных государственных программ, отмечает РСХБ. Ипотека снизилась на 4% и составила 450,9 млрд руб., потребительские кредиты - на 17,3%, до 91,7 млрд руб.

Доля неработающих кредитов (NPL 90+) в совокупном портфеле за первое полугодие снизилась с 3,3% до 3,2%.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов РСХБ за январь-июнь выросли на 2,8% и достигли 4,23 трлн руб. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) снизились на 1,9%, до 1,91 трлн руб. Средства клиентов - физлиц выросли с начала года на 7%, до 2,23 трлн руб.

Активы РСХБ на 30 июня 2025 года составили 5,586 трлн рублей, почти не изменившись с начала года.

Размер собственного капитала группы по МСФО на 30 июня 2025 года составил 362,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 17,8% за счет роста прибыли. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 июля 2025 составил 12,3%.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам второго квартала 2025 года банк занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Россельхозбанк
