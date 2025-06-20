РСХБ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало распоряжение Минфину, Минсельхозу и Росимуществу при подготовке директив для участия в наблюдательном совете Россельхозбанка (РСХБ) не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным именным акциям типа А за 2024 год в целях увеличения его капитала.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 июня.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.

РСХБ в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 25% до рекордных 39,8 млрд рублей.



