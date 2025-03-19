РСХБ в 2024 г. увеличил прибыль по МСФО на 25%, до рекордных 39,8 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 25%, до рекордных 39,8 млрд руб., свидетельствует отчетность госбанка.

Чистые процентные доходы банка в 2024 году выросли на 2,6% и составили 132,6 млрд руб. Чистая процентная маржа снизилась до 2,7% против 2,9% по итогам 2023 года, что стало результатом повышения ставок на рынке, отметил первый зампред банка Кирилл Левин во время конференц-звонка с журналистами.

Чистый комиссионный доход в прошлом году увеличился на 3,2%, до 22,3 млрд руб.

Расходы банка на резервы по кредитным убыткам в 2024 году сократились более чем в 1,4 раза и составили 33 млрд руб. против 47 млрд руб. годом ранее. Стоимость риска составила 0,8% против 1,2% по итогам 2023 года.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов на конец 2024 года составил 4,2 тлрн руб., показав прирост на 14%.

Корпоративный кредитный портфель РСХБ в прошлом году увеличился на 16% - до 3,657 трлн руб. Объем кредитов в сегменте АПК за 2024 год вырос на 21,2% в сравнении с 2023 годом, до 2 трлн руб.

Розничный портфель ссуд поднялся на 2,4% и составил 580,8 млрд руб.

Средства клиентов по итогам 2024 года увеличились на 12,7%, составив 4,1 трлн руб. Средства юридических лиц выросли на 13,1%, до 1,95 трлн руб. Депозиты и текущие счета населения увеличились на 12,4% и составили 2,2 трлн руб.

Активы РСХБ на 31 декабря прошлого года составили 5,6 трлн руб., увеличившись за 2024 год на 17,3%.

Размер капитала группы по МСФО на 31 декабря 2024 года составил 307,6 млрд руб., поднявшись за прошлый год на 3,2%. Норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 января 2025 года составил 12,4% против 14,9% годом ранее.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.