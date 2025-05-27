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Россельхозбанк увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО почти в 1,5 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО до 19,76 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее (13,4 млрд рублей), следует из отчетности банка.

Банк в I квартале восстановил резервы на 5,6 млрд рублей. В первом квартале 2024 года расходы банка по кредитным убыткам составили 2,4 млрд рублей.

Чистые процентные доходы банка в январе-марте 2025 года почти не изменились в годовом исчислении и составили 31,1 млрд рублей. Чистая процентная маржа группы за I квартал 2025 года составила 2,4%.

Чистый комиссионный доход вырос на 18,6%, до 5,7 млрд рублей против 4,8 млрд рублей в I квартале 2024 года.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов в январе-марте сократился почти на 1% кв/кв и составил 4,1 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц сократился на 0,6%, до 3,6 трлн рублей. Совокупная сумма кредитов до вычета резервов, выданных 10 крупнейшим заемщикам (группам заемщиков), на 31 марта составила 1,1 трлн рублей или 26% от общей суммы кредитов и авансов клиентам по сравнению с 1,13 трлн рублей или 27% на конец 2024 года.

Розничный кредитный портфель банка с начала года сократился на 3%, составив 563,6 млрд рублей. Ипотечные кредиты снизились на 1,6%, до 462,5 млрд рублей, потребительские кредиты снизились на 9% - до 101 млрд рублей. Замедление розничного кредитования за период было обусловлено консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки АПК, отмечает РСХБ.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов РСХБ за январь-март почти не изменились и составили 4,1 трлн руб. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) снизились на 4,6%, до 1,86 трлн рублей. Депозиты и текущие счета населения увеличились на 3,4% и достигли 2,24 трлн рублей.

Активы РСХБ на 31 марта 2025 года составили 5,4 трлн рублей, что на 3% ниже показателя на конец 2024 года.

Размер капитала группы по МСФО на 31 марта 2025 года составил 338,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10,2%.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2025 года составил 12,4%.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.

РСХБ Россельхозбанк
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