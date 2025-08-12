Поиск

Рубль во вторник немного скорректировался вниз в паре с юанем

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль скорректировался вниз после роста на старте недели. Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,058 руб., что на 4,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 20,37 копейки, до 79,8714 руб./$1, и опустил курс евро на 9,02 копейки, до 92,8583 руб./EUR1.

"Картина на валютном рынке на этой неделе остается почти неизменной - доллар курсирует чуть ниже 80 руб., юань - немного над 11 руб. Для российской валюты ключевыми факторами остаются курс ДКП и динамика экспорта-импорта; геополитика важна, но для рубля она на втором плане. На валютном рынке на данный момент установилось относительное равновесие. Приток экспортной выручки остается более или менее стабильным - снижение цен на нефть компенсируется для России увеличением квоты на добычу в рамках ОПЕК+, импорт между тем медленно восстанавливается. Сокращение ключевой ставки и сезонное ослабление платежного баланса - серьезные девальвационные драйверы, поэтому геополитические надежды находят не такой заметный отклик в рубле, как, например, в акциях. Полагаем, что и пятничный саммит лидеров РФ и США вряд ли сильно повлияет на курсы валют. По нашим оценкам, доллар в ближайшие дни продолжит двигаться в пределах 79-81 руб., юань - 10,95-11,15 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2025 года снизилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 18,4% и составило $63,9 млрд (против $78,3 млрд годом ранее), следует из опубликованных во вторник данных ФТС.

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-июне 2025 года снизился в годовом выражении на 6,3% - до $195,5 млрд (c $208,8 млрд годом ранее), импорт вырос на 0,8%, до $131,6 млрд (со $130,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июне 2025 года составил $327,1 млрд и по сравнению с январем-июнем 2024 года сократился на 3,6% (с $339,3 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно понижаются вечером во вторник, трейдеры оценивают перспективы баланса спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода прогнозов ОПЕК.

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $66,17 за баррель, что на 0,68% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,06%, до $63,28 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, ожидая анонсированной встречи президентов США и РФ на Аляске. Заявления Дональда Трампа о том, что встреча нужна для того, чтобы "прозондировать позицию" президента РФ Владимира Путина, несколько охладили надежды на то, что она приблизит урегулирование российско-украинского конфликта.

Внимание рынка теперь направлено на данные по запасам нефти в США. Американский институт нефти (API) опубликует свои оценки позднее во вторник, тогда как недельный отчет министерства энергетики по резервам выйдет в среду.

Банк России во вторник, 12 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и спросе 1 трлн 301,499 млрд рублей) в среднем по ставке 18,49% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 5 августа, ЦБ разместил 1 трлн 600 млрд рублей (при лимите 1 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 545,132 млрд рублей) в среднем по ставке 18,3% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 августа поднялась на 25 базисных пунктов, до 18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала во вторник на 5 базисных пунктов, до 18,74% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 20,21%

