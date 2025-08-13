Поиск

Brent подорожала до $66,24 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после снижения за предыдущую сессию, вызванного ожиданиями окончания летнего периода пикового спроса на топливо.

К 8:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,18%), до $66,24 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,51 (0,77%), до $66,12 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,14%), до $63,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,79 (1,24%), до $63,17 за баррель.

Нефть подешевела накануне, несмотря на новости о продлении США и Китаем "тарифного перемирия" на 90 дней. Кроме того, во вторник стало известно, что инфляция в Штатах в июле осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,7%, хотя опрошенные Trading Economics аналитики ожидали ускорения до 2,8%.

Сигналы о стабилизации инфляции повышают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании, а ослабление внешнеторговой напряженности является позитивным фактором для прогнозов спроса на топливо.

"Все дело в сезонных факторах, - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - Рынок не получает поддержку ни от роста фондовых индексов, ни от позитивного отчета об инфляции".

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 300 тысяч баррелей.

Brent API WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6952 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2344 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });