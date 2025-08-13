Brent подорожала до $66,24 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после снижения за предыдущую сессию, вызванного ожиданиями окончания летнего периода пикового спроса на топливо.

К 8:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,18%), до $66,24 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,51 (0,77%), до $66,12 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,14%), до $63,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,79 (1,24%), до $63,17 за баррель.

Нефть подешевела накануне, несмотря на новости о продлении США и Китаем "тарифного перемирия" на 90 дней. Кроме того, во вторник стало известно, что инфляция в Штатах в июле осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,7%, хотя опрошенные Trading Economics аналитики ожидали ускорения до 2,8%.

Сигналы о стабилизации инфляции повышают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании, а ослабление внешнеторговой напряженности является позитивным фактором для прогнозов спроса на топливо.

"Все дело в сезонных факторах, - сказал партнер Again Capital Джон Килдафф. - Рынок не получает поддержку ни от роста фондовых индексов, ни от позитивного отчета об инфляции".

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 300 тысяч баррелей.