Более 10 тысяч бортпроводников Air Canada проведут трехдневную забастовку

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Профсоюз бортпроводников канадского авиаперевозчика Air Canada уведомил компанию о начале трехдневной забастовки в субботу 16 августа после того, как стороны не смогли договориться о повышении выплат сотрудникам.

За забастовку проголосовали 99,7% членов профсоюза, в который входят более 10 тысяч бортпроводников.

"Мы подошли к переговорам подготовленными, вели их добросовестно и достигли прогресса по некоторым пунктам. Но, несмотря на наши усилия, Air Canada отказалась решать наши ключевые проблемы", - отмечается в пресс-релизе.

Перевозчик заявил, что бортпроводники требуют "непомерных повышений". Компания предлагала прибегнуть к внешнему арбитражу для разрешения трудового спора, но профсоюз отказался.

Компания предложила увеличить общую компенсацию сотрудников, включая льготы и бонусы, на 25% в первый год и на 38% в течение четырех лет. Однако профсоюз считает, что реальное повышение оплаты труда будет ниже уровня инфляции.

Еще один ключевой момент касается оплаты труда бортпроводников помимо их работы непосредственно на рейсе. В настоящее время они в Air Canada получают оплату только во время полета, тогда как выполнение других служебных обязанностей, включая посадку пассажиров, не оплачивается. Как отмечает Bloomberg, это обычная практика в отрасли, но в последнее время она часто подвергается критике. Профсоюз требует 100% оплаты за все отработанные часы, но авиакомпания готова оплатить их лишь частично.

Delta Air Lines в 2022 году стала первой американской авиакомпанией, которая начала платить бортпроводникам за работу во время посадки пассажиров.

Забастовка, если ее не удастся избежать, может привести к отмене около 700 рейсов в день и затронуть примерно 130 тыс. пассажиров. Региональные рейсы Air Canada Express, выполняемые сторонними перевозчиками, не пострадают.