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Lufthansa договорилась с бортпроводниками о прекращении забастовок

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa договорилась о мирном урегулировании конфликта с профсоюзом бортпроводников UFO.

Профсоюз возвращается за стол переговоров и отказывается от дальнейших забастовок, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителей Lufthansa и UFO. Детали соглашения будут обнародованы позднее на этой неделе.

Из-за 48-часовой забастовки бортпроводников Lufthansa 7 и 8 ноября были отменены свыше 1 тысячи рейсов, что затронуло 200 тысяч пассажиров. Участники протестов требовали от авиаперевозчика провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также об улучшении условий труда.

Профсоюз говорил о готовности провести новые забастовки, если Lufthansa не сделает шаг навстречу. О новых акциях протеста он обещал объявить 11 ноября.

Авиакомпания, ранее отклонявшая любой диалог с UFO, 8 ноября начала переговорный процесс, при этом стороны договорились хранить молчание до его окончания.

В минувшую среду, 6 ноября, суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в требовании ввести запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников. В авиакомпании заявили, что "с сожалением принимают" судебное решение.

Lufthansa UFO Германия

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