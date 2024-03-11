Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Забастовка бортпроводников Lufthansa отразилась на тысяче авиарейсов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Забастовка бортпроводников национального авиаперевозчика Германии Lufthansa, начавшаяся во Франкфурте и Мюнхене на прошлой неделе, затронула около тысячи рейсов, сообщает в понедельник EFE со ссылкой на представителя компании.

В миреМашинисты в Германии начали 35-часовую забастовкуМашинисты в Германии начали 35-часовую забастовкуЧитать подробнее

"Около 600 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта и около 400 - в Мюнхене, что означает, что 70 тыс. пассажиров в первом аэропорту и 50 тыс. - во втором не могут вылететь", - информирует агентство.

Как отмечает EFE, не менее 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и 900 сотрудников дочерней компании Cityline, базирующейся в Мюнхене, присоединились к забастовке.

На прошлой неделе профсоюз UFO инициировал забастовки бортпроводников Lufthansa и Cityline в связи с отказом компаний повысить сотрудникам заработную плату.

Lufthansa
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден запрашивает у Конгресса $1,5 млрд в 2025 году на борьбу с влиянием РФ

В Думу внесен проект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

МИД Иордании предупредил о последствиях ограничения доступа к Аль-Аксе в Рамадан

МИД Иордании предупредил о последствиях ограничения доступа к Аль-Аксе в Рамадан

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

Флаг Швеции поднят в штаб-квартире НАТО

У приходящих голосовать в посольство в Ригу россиян будут проверять ВНЖ и визы

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });