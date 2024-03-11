Забастовка бортпроводников Lufthansa отразилась на тысяче авиарейсов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Забастовка бортпроводников национального авиаперевозчика Германии Lufthansa, начавшаяся во Франкфурте и Мюнхене на прошлой неделе, затронула около тысячи рейсов, сообщает в понедельник EFE со ссылкой на представителя компании.

"Около 600 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта и около 400 - в Мюнхене, что означает, что 70 тыс. пассажиров в первом аэропорту и 50 тыс. - во втором не могут вылететь", - информирует агентство.

Как отмечает EFE, не менее 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и 900 сотрудников дочерней компании Cityline, базирующейся в Мюнхене, присоединились к забастовке.

На прошлой неделе профсоюз UFO инициировал забастовки бортпроводников Lufthansa и Cityline в связи с отказом компаний повысить сотрудникам заработную плату.