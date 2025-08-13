Поиск

Brent подешевела до $65,76 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки перешли к снижению днем в среду на фоне ухудшения прогнозов для мирового спроса от Международного энергетического агентства.

К 13:51 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,54%), до $65,76 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (0,73%), до $62,71 за баррель.

Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 685 тысяч баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Месяцем ранее оно прогнозировало прирост на уровне 704 тысячи б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 19 тысяч б/с.

При этом МЭА увеличило прогноз предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тысяч б/с, до 105,5 млн б/с. Прогноз был скорректирован исключительно из-за пересмотра оценки добычи в странах ОПЕК+: она была повышена до 50,9 млн б/с.

Кроме того, участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в пятницу на Аляске. Аналитики полагают, что личная встреча двух президентов уменьшает вероятность ввода новых санкций в отношении России, включая нефтяную отрасль.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Минэнерго США будет опубликован позднее в среду, аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 300 тысяч баррелей.

