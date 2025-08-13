МЭА символически понизило оценки роста спроса на нефть в мире в 2025 и 2026 годы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 685 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало прирост на уровне 704 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на 19 тыс. б/с.

Оценка роста спроса на нефть по итогам следующего года также была символически снижена: с 722 тыс. б/с в предыдущем отчете до 699 тыс. б/с в актуальном.

При этом МЭА скорректировало данные по спросу на нефть в целом в сторону небольшого повышения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,05 млн б/с (оценка мая - 102,98 млн б/с), в 2025-м - 103,74 млн б/с (предыдущая оценка - 103,68 млн б/с), в 2026-м - 104,44 млн б/с (предыдущая оценка - 104,4 млн б/с).

Незначительное снижение прогнозов по темпам роста спроса МЭА объясняет чуть более низкими поставками нефти в страны, не входящие в ОЭСР.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июне продолжили рост, увеличившись на 28,1 млн баррелей, и достигли почти четырехлетнего максимума - 7,836 млрд баррелей. Тем не менее, они были на 137 млн баррелей ниже среднего значения за пять лет.