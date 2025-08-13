МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2025 году на 370 тысяч б/с

Прогноз учитывает наращивание добычи странами ОПЕК+

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Предложение нефти на мировом рынке в 2025 году увеличится до 105,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

С учетом сохранения оценки поставок в 2024 году на уровне 103 млн б/с темпы прироста предложения по итогам текущего года составят около 2,5 млн б/с. Это на 370 тысяч б/с больше, чем прогнозировалось в июльском отчете.

Прогноз был скорректирован исключительно из-за пересмотра оценки добычи в странах ОПЕК+: она была повышена на 370 тысяч б/с, до 50,9 млн б/с.

По оценке МЭА, в июле мировое предложение нефти осталось на уровне предыдущего месяца - 105,6 млн б/с.

Оценка мирового предложения на 2026 год повышена до 107,4 млн б/с. Таким образом, МЭА ожидает, что рост поставок в следующем году составит 1,9 млн б/с (предыдущая оценка - 1,3 млн б/с).

С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,74 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,7 млн б/с.

В 2026 году МЭА ожидает спрос на нефть в мире на уровне 104,44 млн б/с. Таким образом, в следующем году профицит может приблизиться к 3 млн б/с.