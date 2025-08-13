В ЕС обсудят смягчение санкций против России в случае прекращения огня на Украине

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз оценивает возможность последовательного ослабления санкций против России в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, в ЕС надеются на немедленное достижение договоренности о 15-дневном перемирии до "устойчивой паузы в боевых действиях".

Отмечается, что в период прекращения огня санкции продолжат действовать.

Источники Sky News добавили, что в случае любых нарушений ограничения будут введены вновь.