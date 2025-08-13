Поиск

МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции

МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции страны, отметил в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя утверждения СМИ, что в ходе российско-американского саммита "планируется обсудить обмен территориями с Украиной".

"Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - заявил он на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать публикации СМИ.

Как сообщалось, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

МИД РФ РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд рублей

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд рублей
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Октябрьский суд Белгорода отменил работу 13 августа из-за атак БПЛА

Информация о травмах у белгородских детей после атаки дрона не подтвердилась

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Военная операция на Украине

46 украинских дронов перехватили ночью над регионами России

Скончался один из пострадавших при атаке БПЛА в Нижегородской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6956 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });