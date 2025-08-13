МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции страны, отметил в среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя утверждения СМИ, что в ходе российско-американского саммита "планируется обсудить обмен территориями с Украиной".

"Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - заявил он на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать публикации СМИ.

Как сообщалось, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.