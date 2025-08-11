Трамп планирует после встречи с Путиным понять, возможно ли дипломатическое урегулирование на Украине

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сможет оценить его позицию и понять, возможно ли решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, понять, что у него на уме, и, если это справедливая сделка, я передам информацию лидерам ЕС и НАТО, а также Зеленскому... Я могу сказать: "Удачи, продолжайте сражаться". Или могу сказать: "Мы можем добиться соглашения", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что хотел бы заключения наилучшей сделки для обеих сторон.

Американский президент заявил, что готов как к положительному, так и к отрицательному результату переговоров с Путиным. "Я думаю, все будет хорошо, однако возможно - все будет плохо", - сказал он журналистам.

По словам американского лидера, он проинформирует партнеров и Украину о результатах встречи и либо сообщит им, что сделка возможна. "Либо я пожелаю им удачи (в продолжении конфликта - ИФ)", - добавил Трамп.

Переговоры Трампа и Путина пройдут 15 августа на Аляске. Отвечая на вопросы в понедельник, президент США несколько раз сказал, что в пятницу "поедет в Россию". Однако американские СМИ подчеркивают, что это оговорка.