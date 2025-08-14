Поиск

"Интер РАО" не исключает приобретений в машиностроении

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Интер РАО" не исключает приобретений в машиностроении или других сегментах, сообщил замгендиректора по экономике и финансам компании Александр Думин.

Думин отметил, что компания всегда была активна на рынке M&A, поэтому будущий рост может быть обеспечен в том числе за счет приобретений.

Ожидать такие приобретения стоит, но говорить о чем-то конкретном пока рано, добавил топ-менеджер.

"Интер РАО" также закончила основную фазу консолидации ранее приобретенных энергомашиностроительных активов, рассказал член правления компании по стратегии и инвестициям Александр Киселев на телефонной конференции.

"В настоящее время обеспечиваем процесс интеграции между генерирующим и машиностроительным сегментами. Планируем завершить этот процесс до конца 2025 года", - сказал он.

В последние годы "Интер РАО" совершила ряд крупных сделок на рынке энергомашиностроения. Ранее компания отмечала, что этот сегмент станет одним из ключевых для нее в ближайшей перспективе. Весной 2024 года компания закрыла сделку по покупке "УТЗ".

Среди других заметных сделок - приобретения 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма", выкуп у Siemens Energy доли 65% в "СТГТ" и "Воронежского трансформатора", а также покупка входившего в "СУЭК" НПО "Элсиб".

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 год был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Роснефтегаз ФСК ЕЭС Александр Думин
