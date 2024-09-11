"Интер РАО" может потратить 225 млн рублей на выкуп акций у миноритариев "Элсиба"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Актив-Энергия" (входит в группу "Интер РАО") направило обязательное предложение о покупке акций у миноритариев НПО "Элсиб", сообщила машиностроительная компания.

Оферта была получена 10 сентября. Цена выкупа составит 9 894,11 руб. за акцию.

В середине августа "Интер РАО" сообщило о покупке 98,37% акций НПО "Элсиб". По состоянию на конец 2023 г., уставный капитал "Элсиба" был разделен на 1,4 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 80 руб. за акцию. Таким образом, исходя из цены предложения, вся компания оценена в 13,85 млрд руб., а сумма выкупа может составить около 225 млн руб.

НПО "Элсиб" до сделки входило в "СУЭК". Предприятие специализируется на проектировании и производстве гидрогенераторов, турбогенераторов, асинхронных и синхронных электродвигателей для различных отраслей промышленности. Выручка компании по РСБУ по итогам 2023 г. составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль - 661 млн руб.

В последнее время "Интер РАО" совершило ряд крупных сделок на рынке энергомашиностроения. Весной 2024 г. компания закрыла сделку по покупке "УТЗ". В 2022 году "Интер РАО" купило долю Siemens Energy в размере 65% в "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы"). А в 2021 году энергохолдинг потратил 46,9 млрд руб. на приобретение 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма".

В июле "Интер РАО" приняло решение о создании дочерней компании для управления энергомашиностроительными активами. Одна из структур компании ООО "Интер РАО - распределенная генерация" была переименована в ООО "Интер РАО - машиностроение". Ранее компания отмечала, что этот сегмент станет одним из ключевых для нее в ближайшей перспективе.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.