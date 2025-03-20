УК аэропорта Братска заявила о повышении цены авиатоплива ниже инфляции

Отказ авиакомпании S7 в хранении собственного топлива в аэропорту УК назвала стандартной практикой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В ООО "Сибирские аэропорты", которое управляет аэропортом Братска, прокомментировали решение авиакомпании S7 с 15 мая прекратить продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за заметного повышения аэропортом цены авиатоплива.

"Аэропорт Братск придерживается гибкой маркетинговой политики, предоставляя контрагентам возможно выгодные условия. Главным приоритетом для нас является обеспечение доступности авиаперелётов для жителей Братска и соседних территорий, поэтому мы плотно взаимодействуем со всеми перевозчиками, для расширения маршрутной сети, в том числе сохранения прямого рейса на Москву", - сказали "Интерфаксу" в ООО "Сибирские аэропорты".

Там добавили, что решение отказать S7 в хранении собственного топлива - это не прецедент, а стандартная аэропортовая практика, когда все услуги оказываются аэропортом для авиакомпании, и в стране практически не существует аэропортов, где топливно-заправочные комплексы принадлежат самим перевозчикам.

"Стоимость топлива в аэропорту Братск напрямую зависит от стоимости, установленной производителем. С декабря 2024 года она не менялась, на сегодняшний день произошло небольшое повышение отпускной цены на 8%, что ниже официального уровня инфляции", - добавили в управляющей компании.

О приостановке продажи билетов на рейсы S7 из Братска в Москву ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, власти региона обсуждают с авиакомпанией и собственником аэропорта возможность возобновления полетов.

"Вижу многочисленные сообщения о ситуации с рейсами авиакомпании S7 из Братска в Москву. Понимаю обеспокоенность пассажиров: услугами авиакомпании пользовались жители всей северной территории", - написал Кобзев.

Гендиректор холдинга S7 Дмитрий Куделькин ранее рассказал губернатору, что с 2024 года собственник аэропорта Братска отказал авиакомпании в хранении собственного топлива, а с марта 2025 года поднял цену на топливо на 42%. Таким образом, "цена на топливо стала существенно выше рыночной, что неминуемо приведет к заметному повышению стоимости билета и, как следствие, снижению спроса", написал Кобзев.

"В связи с этим продажи билетов на рейсы в Москву приостановлены с 15 мая. Авиакомпания ведет переговоры с аэропортом Братска и рассчитывает на оперативное разрешение ситуации. Направил официальный запрос собственнику аэропорта Братска. Сегодня важно аэропорту и компании оперативно найти оптимальное решение. Безусловно, оно должно быть не только в интересах бизнеса, а прежде всего - в интересах людей", - добавил глава региона.

По его словам, власти также направили обращения в Росавиацию и в ФАС, чтобы договориться с собственником аэропорта о разрешении использования авиакомпанией собственного топлива, а также о проверке действий собственника на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за резкого роста цен на топливо.

Судя по расписанию аэропорта Братска, сейчас Airbus A320 авиакомпании S7 летают из Братска в Москву каждый день.

ООО "Сибирские аэропорты" (прежнее наименование - "Русал Аэро") полностью принадлежит АО "Русал".