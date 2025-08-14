Минфин видит хороший спрос в рамках подготовки IPO "ДОМ.РФ"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ уже видит хороший спрос в рамках подготовки запланированного на осень IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" и не исключает, что объем предложения может быть увеличен относительно ранее заявлявшихся планов.

"Мы видим на самом деле хороший спрос, пока подготовка идёт хорошо, я честно говоря, удовлетворен. Очень хорошую работу провели банки-организаторы. На самом деле мы посмотрим, какой будет спрос, и посмотрим, может быть, или цена будет повыше, или объем побольше. Пока я вижу, что в рамках тех параметров, которые мы заявляли, мы точно размещаемся. И, может быть, можно будет там что-то и добавить", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в рамках визита российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Киргизию.

"Но это будет зависеть, конечно, от конкретной ситуации", - добавил он.

Как сообщалось, IPO "ДОМ.РФ" планируется на конец 2025 года. Представители Минфина ранее говорили, что на первом этапе речь идет о размещении до 5% акций госкорпорации, что позволит привлечь до 15 млрд рублей.

Гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко в июне говорил "Интерфаксу", что среди организаторов размещения госкорпорации - ВТБ и Т-банк, и он рассчитывает, что в IPO примут участие, в том числе и иностранные инвесторы.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.