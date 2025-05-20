В Минфине ожидают IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Замминистра финансов Алексей Моисеев рассчитывает на проведение IPO госкорпорации "ДОМ.РФ" в ноябре, по-прежнему планируется продать 5% акций.

"Они работают с инвестбанками, которые им советуют, как сделать. Поэтому мы идем по плану. Декабрь, конечно, месяц плохой и надо выходить на ноябрь с точки зрения размещения. Но исхожу из того, что в ноябре это все произойдет", - сказал он журналистам.

"По объему мы хотим продать 5% для начала, как некий пробный шар. Если получится больше, то продадим больше", - сообщил также Моисеев.

По его словам, правительство поддержало концепцию по внедрению системы мотивации для менеджмента компании. "Сейчас будем ее реализовывать", - сказал замминистра. Также правительство поддержало внедрение независимых директоров: "Сейчас они на рассмотрении, чтобы успеть к ГОСА".

Ранее Моисеев сообщал, что "ДОМ.РФ" планирует финализировать процедуру выбора независимых кандидатов в наблюдательный совет к июлю.

Российские власти намерены провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ" во второй половине 2025 года. На первом этапе правительство предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

Госкорпорация в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 39%, до 65,8 млрд рублей. Активы группы в прошлом году выросли на 36%, до 5,6 трлн рублей, капитал составил 379,8 млрд рублей (рост на 16%).

В структуре прибыли "ДОМ.РФ" по сегментам 39% приходится на банковский бизнес. Чистая прибыль входящего в группу банка "ДОМ.РФ" по итогам 2024 года выросла до 42,3 млрд рублей, показав рост на 45% году к году. Ещё 17% в структуре прибыли "ДОМ.РФ" заняло вовлечение неиспользуемой федеральной недвижимости. В рамках этого направления компания вернула в оборот более 3,7 тыс. га земельных участков. По 13% пришлось на арендное жилье и секьюритизацию.