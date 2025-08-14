Поиск

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось на 3 тысячи

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе понизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч, сообщило Министерство труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 227 тысяч, а не 226 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста количества заявок до 228 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 221,75 тысячи по сравнению с 221 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 2 августа, составило 1,953 млн по сравнению с пересмотренными 1,968 млн неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 1,960 млн с ранее объявленного уровня предыдущей недели в 1,976 млн.

