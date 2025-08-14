ЦБ уличил члена совета директоров Ашинского метзавода в заработке на инсайде

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации членом совета директоров ПАО "Ашинский метзавод" Михаилом Папкиным при совершении операций с акциями компании, сообщил регулятор.

По данным ЦБ, Папкин 9 августа 2024 года участвовал в заседании совета директоров, на котором рассматривались вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и дивидендах. В день проведения заседания он совершил серию сделок по покупке акций "Ашинского метзавода", которые продал после публикации рекомендации совета директоров о выплате дивидендов, получив прибыль.

С учетом того, что выплата дивидендов по акциям "Ашинского метзавода" не производилась на протяжении более 20 лет, данная новость спровоцировала резкий рост котировок, отмечает ЦБ.

Папкин привлечен к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Кроме того, Банк России направил предписания профучастникам о приостановлении совершения операций по его брокерским счетам.

Количество установленных ЦБ фактов инсайдерской торговли растет - с начала года выявлено уже шесть подобных фактов. По данным регулятора, нарушения допускались преимущественно топ-менеджментом и связанными с ним лицами, в том числе из компаний первого котировального списка "Мосбиржи". Инсайдеры преимущественно использовали для торговли сведения о грядущих дивидендных выплатах и показателях финансовой отчетности, в том числе торговали в закрытые периоды, установленные самими эмитентами.