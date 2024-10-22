Банк России хочет расширить список инсайдерских должностей

Регулятор хочет ввести для них запретительные периоды на сделки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России на фоне антисанкционных послаблений по раскрытию информации фиксирует усиление проблемы с инсайдом, думает над расширением списка инсайдерских должностей и введением для них запретительных периодов на сделки с ценными бумагами, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Проблема стала острее, чем раньше. Во-первых, потому, что рынок стал более активным, на нем появилось больше игроков, во-вторых, у эмитентов есть право часть информации не раскрывать. И тут появляется информационная асимметрия, когда ограниченной группе людей становятся доступны сведения, которые так и не станут публичными. И они могут использовать эти сведения для получения прибыли на фондовом рынке. Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие", - сказал он.

ЦБ выделяет два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже, и корпоративный - когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

"И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали", - отметил Габуния.

Эмитентам необходимо начинать активно обучать сотрудников-инсайдеров, проводить проверки по фактам публикаций инсайдерской информации, в том числе в мессенджерах, до ее официального раскрытия, подчеркнул зампред ЦБ.

"У каждого должно быть понимание, что инсайдерская торговля недопустима и не останется безнаказанной. Мы сейчас активно начали проводить проверки по крупнейшим эмитентам на предмет соблюдения законодательства по противодействию инсайдерской торговле. Это, конечно, более сложная история с точки зрения доказывания (чем манипулирование на рынке - ИФ). Поэтому мы надеемся на определенную синергию за счет того, что здесь интересы у регулятора, эмитентов, профессиональных участников рынка совпадают. Многие компании уже обращаются к нам за помощью, просят разъяснить, как работать с инсайдом", - заключил Габуния.