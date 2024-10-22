Поиск

Банк России хочет расширить список инсайдерских должностей

Регулятор хочет ввести для них запретительные периоды на сделки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России на фоне антисанкционных послаблений по раскрытию информации фиксирует усиление проблемы с инсайдом, думает над расширением списка инсайдерских должностей и введением для них запретительных периодов на сделки с ценными бумагами, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Проблема стала острее, чем раньше. Во-первых, потому, что рынок стал более активным, на нем появилось больше игроков, во-вторых, у эмитентов есть право часть информации не раскрывать. И тут появляется информационная асимметрия, когда ограниченной группе людей становятся доступны сведения, которые так и не станут публичными. И они могут использовать эти сведения для получения прибыли на фондовом рынке. Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие", - сказал он.

ЦБ выделяет два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже, и корпоративный - когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

"И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали", - отметил Габуния.

Эмитентам необходимо начинать активно обучать сотрудников-инсайдеров, проводить проверки по фактам публикаций инсайдерской информации, в том числе в мессенджерах, до ее официального раскрытия, подчеркнул зампред ЦБ.

"У каждого должно быть понимание, что инсайдерская торговля недопустима и не останется безнаказанной. Мы сейчас активно начали проводить проверки по крупнейшим эмитентам на предмет соблюдения законодательства по противодействию инсайдерской торговле. Это, конечно, более сложная история с точки зрения доказывания (чем манипулирование на рынке - ИФ). Поэтому мы надеемся на определенную синергию за счет того, что здесь интересы у регулятора, эмитентов, профессиональных участников рынка совпадают. Многие компании уже обращаются к нам за помощью, просят разъяснить, как работать с инсайдом", - заключил Габуния.

Банк России Филипп Габуния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

ЦБ поддерживает уже принятые решения по снижению порога продажи валютной выручки

Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

ЦБ РФ пока не видит предпосылок для ухода крупных эмитентов с биржи

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минсельхоз заявил о полной обеспеченности рынка сливочным маслом

Минпромторг планирует точечно запустить субсидируемые скидки для химпрома

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $74 за баррель

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Рубль в понедельник упал в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Президент РСТ предложил ввести сбор с покупателей заграничных туров

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });