ЦБ уличил гендиректора МГКЛ в инсайдерских сделках с акциями компании перед публикацией отчета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации генеральным директором ПАО "МГКЛ" Алексеем Лазутиным и его женой Линдой Лазутиной для совершения операций с акциями компании, говорится в сообщении ЦБ.

О выдаче Лазутину предписания регулятор сообщал в начале апреля, не раскрывая подробностей. В МГКЛ на запрос "Интерфакса" тогда не ответили.

По данным ЦБ, Лазутин 21 февраля 2024 года подписал годовую бухгалтерскую отчетность МГКЛ за 2023 год, откуда получил информацию о росте чистой прибыли за отчетный год. С 6 по 26 марта Лазутин, неправомерно используя эту инсайдерскую информацию, совершил 478 сделок по покупке акций МГКЛ.

"В период с 09.03.2024 по 10.04.2024 в обществе действовал запретительный период на совершение сделок с акциями, установленный в течение 30 календарных дней до публикации отчетности. Таким образом, Лазутин А.А. совершал сделки с акциями с неправомерным использованием инсайдерской информации, в том числе в запретительный период", - отмечает регулятор.

Позднее, 8 апреля, МГКЛ опубликовало годовую отчетность за 2023 год, выход которой оказал существенное влияние на цену акций. Начиная с 8 апреля, после публикации отчетности, Лазутин провел серию сделок по продаже приобретенного объема акций по цене, превышающей цену покупки.

ЦБ также установил, что Лазутин, обладая инсайдерской информацией, переводил своей жене денежные средства, которые впоследствии были использованы ею для совершения сделок с акциями. Лазутина, до 10 января прошлого года не совершавшая сделок с акциями МГКЛ, активно покупала их в период с 5 марта по 4 апреля 2024 года. После раскрытия отчетности за 2023 год она продала акции, получив прибыль.

"В действиях Лазутина А.А. и Лазутиной Л.Л. установлено неправомерное использование инсайдерской информации общества, в связи с чем действия Лазутина А.А. квалифицированы Банком России как нарушение запретов, установленных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 6 федерального закона №224-ФЗ2, действия Лазутиной Л.Л. – как нарушение запрета, установленного пунктом 1 части 1 статьи 6 федерального закона №224-ФЗ", - сообщает ЦБ.

Лазутин и его жена привлечены к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, им направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Также Банк России направил предписания профучастникам рынка ценных бумаг и организаторам торговли о приостановлении совершения операций по их брокерским счетам.

ПАО "МГКЛ", материнская компания группы, провело IPO на Московской бирже в конце 2023 года. Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов – брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление – брендом "Ресейл-Маркет" (под этим брендом в том числе работает запущенная в феврале ресейл-платформа группы).