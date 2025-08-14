Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на данных о ценах производителей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в четверг после публикации статданных, показавших резкое ускорение темпов роста цен производителей в США.

Цены производителей в стране в июле увеличились на 3,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило Минтруда. В июне, по пересмотренным данным, цены выросли на 2,4%, а не на 2,3%, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали подъем цен в июле на 2,5%, по данным Trading Economics.

Повышение цен производителей по сравнению с июнем составило 0,9%, сообщило Минтруда. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их увеличение на 0,2%. В июне цены не изменились в помесячном выражении.

Опубликованные статданные говорят о сохранении инфляционного давления в США и могут ослабить надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре.

Другой отчет Минтруда США, также обнародованный 14 августа, показал небольшое снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. По пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 227 тысяч, а не 226 тысяч, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста количества заявок до 228 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции Cisco Systems Inc. теряют в цене 1,9% в ходе предварительных торгов. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 финансового года на 31%, выручку - на 8%. Скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка, однако годовые прогнозы разочаровали инвесторов.

Бумаги Deere & Co. подешевели на 6,3%. Чистая прибыль и выручка производителя сельскохозяйственного оборудования в минувшем квартале снизились, хотя и превзошли прогнозы аналитиков.

Стоимость акций Tapestry Inc. рухнула на 11,9%. Компания, которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, ожидает, что повышение пошлин на импорт в США негативно скажется на марже ее прибыли. Согласно прогнозу Tapestry, ее прибыль в текущем фингоду составит $5,3-5,45 на акцию. Это хуже среднего прогноза опрошенных LSEG экспертов в $5,49 на акцию.

Бумаги германского производителя обуви Birkenstock Holding снизились в цене на 2,5%, несмотря на его позитивную отчетность и прогнозы. Выручка компании в третьем финквартале увеличилась на 12%, превысив ожидания рынка. Birkenstock подтвердила прогноз на текущий фингод, отметив, что сумеет справиться с последствиями введенных Вашингтоном пошлин на импорт.

ADR китайского разработчика видеоигр NetEase Inc. подешевели на 6,3%. Его чистая прибыль во втором квартале выросла на 27%, но оказалась хуже прогнозов рынка.

ADR китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. подорожали на 0,7%. Его квартальная прибыль упала в 2 раза, но превзошла ожидания экспертов. Выручка JD.com повысилась на 22%, также оказавшись лучше прогнозов.

Значение сентябрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 по данным на 15:55 по Москве снизилось на 0,35%, до 6466,25 пункта. Котировка сентябрьского контракта E-mini на индекс Dow Jones уменьшилось к этому времени на 0,36%, до 44865 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на сентябрь подешевел на 0,41%, до 23848,5 пункта.