Цены производителей в США в июле подскочили на 0,9% м/м, максимально за три года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 0,9% в помесячном выражении, говорится в сообщении министерства труда страны.

Рост показателя стал рекордным с июня 2022 года и сильно превысил прогноз аналитиков, в среднем ожидавших повышения на 0,2%, по данным Trading Economics.

Относительно июля прошлого года индекс PPI подскочил на 3,3%, максимально с февраля. Прогноз предусматривал повышение на 2,5%.

В июне, согласно пересмотренным данным, цены производителей не изменились в помесячном выражении и выросли на 2,4% в годовом.

Стоимость услуг в июле увеличилась на 1,1% к предыдущему месяцу, а цены на товары выросли на 0,7%.

Индекс Core PPI, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в июле вырос на 0,9% к июню и повысился на 3,7% за год. Эксперты ожидали повышения на 0,2% и 2,9% соответственно. Помесячный рост показателя стал рекордным с марта 2022 года, годовой - с марта 2025 года.

США
