Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии снизился на 41%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2025 года составило $25,0 млрд, что на 40,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,1 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-июне 2025 года уменьшился на 19,2% - до $57,3 млрд по сравнению с $70,9 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит счета текущих операций в июне 2025 года составил $0,7 млрд после $2,8 млрд в мае (снижение в 4 раза; уточнена предыдущая оценка профицита в мае, согласно которой он оценивался в $3,0 млрд). По сравнению с июнем 2024 года ($5,0 млрд) профицит в июне текущего года снизился более чем в 7 раз.

Профицит торгового баланса в июне увеличился на 6,9%, до $9,3 млрд, относительно показателя мая ($8,7 млрд). Показатель июня текущего года по сравнению июнем 2024 года ($11,8 млрд) меньше на 21,1%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июне и июне 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-июнь Г/Г Июнь М/М Г/Г Счет текущих операций 25,0 -40,6% 0,7 -75,0% -86,0% Торговый баланс 57,3 -19,2% 9,3 6,9% -21,2% Экспорт 196,1 -5,9% 32,8 -0,9% -8,1% Импорт 138,7 0,9% 23,6 -3,3% -1,3% Баланс услуг -20,7 28,6% -4,8 6,7% 37,1% Экспорт 21,4 3,4% 3,8 5,6% 15,2% Импорт 42,1 14,4% 8,6 4,9% 26,5% Баланс первичных и вторичных доходов -11,6 -8,7% -3,8 171,4% 15,2% Доходы к получению 16,8 -6,7% 3,2 23,1% 28,0% Доходы к выплате 28,4 -7,5% 6,9 72,5% 19,0% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 24,9 -36,0% 0,9 -57,1% -79,5% Чистое принятие обязательств 1,9 -0,6

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $55 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $33 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $104 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $41 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $30 млрд.

