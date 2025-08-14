Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии снизился на 41%
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2025 года составило $25,0 млрд, что на 40,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,1 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Профицит торгового баланса РФ в январе-июне 2025 года уменьшился на 19,2% - до $57,3 млрд по сравнению с $70,9 млрд за аналогичный период 2024 года.
Профицит счета текущих операций в июне 2025 года составил $0,7 млрд после $2,8 млрд в мае (снижение в 4 раза; уточнена предыдущая оценка профицита в мае, согласно которой он оценивался в $3,0 млрд). По сравнению с июнем 2024 года ($5,0 млрд) профицит в июне текущего года снизился более чем в 7 раз.
Профицит торгового баланса в июне увеличился на 6,9%, до $9,3 млрд, относительно показателя мая ($8,7 млрд). Показатель июня текущего года по сравнению июнем 2024 года ($11,8 млрд) меньше на 21,1%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июне и июне 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-июнь
|Г/Г
|Июнь
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|25,0
|-40,6%
|0,7
|-75,0%
|-86,0%
|Торговый баланс
|57,3
|-19,2%
|9,3
|6,9%
|-21,2%
|Экспорт
|196,1
|-5,9%
|32,8
|-0,9%
|-8,1%
|Импорт
|138,7
|0,9%
|23,6
|-3,3%
|-1,3%
|Баланс услуг
|-20,7
|28,6%
|-4,8
|6,7%
|37,1%
|Экспорт
|21,4
|3,4%
|3,8
|5,6%
|15,2%
|Импорт
|42,1
|14,4%
|8,6
|4,9%
|26,5%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-11,6
|-8,7%
|-3,8
|171,4%
|15,2%
|Доходы к получению
|16,8
|-6,7%
|3,2
|23,1%
|28,0%
|Доходы к выплате
|28,4
|-7,5%
|6,9
|72,5%
|19,0%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|24,9
|-36,0%
|0,9
|-57,1%
|-79,5%
|Чистое принятие обязательств
|1,9
|-0,6
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $55 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $33 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $104 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $41 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $30 млрд.