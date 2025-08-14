Поиск

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I полугодии снизился на 41%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2025 года составило $25,0 млрд, что на 40,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,1 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-июне 2025 года уменьшился на 19,2% - до $57,3 млрд по сравнению с $70,9 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит счета текущих операций в июне 2025 года составил $0,7 млрд после $2,8 млрд в мае (снижение в 4 раза; уточнена предыдущая оценка профицита в мае, согласно которой он оценивался в $3,0 млрд). По сравнению с июнем 2024 года ($5,0 млрд) профицит в июне текущего года снизился более чем в 7 раз.

Профицит торгового баланса в июне увеличился на 6,9%, до $9,3 млрд, относительно показателя мая ($8,7 млрд). Показатель июня текущего года по сравнению июнем 2024 года ($11,8 млрд) меньше на 21,1%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июне и июне 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-июньГ/ГИюньМ/МГ/Г
Счет текущих операций25,0-40,6%0,7-75,0%-86,0%
Торговый баланс57,3-19,2%9,36,9%-21,2%
Экспорт196,1-5,9%32,8-0,9%-8,1%
Импорт138,70,9%23,6-3,3%-1,3%
Баланс услуг-20,728,6%-4,86,7%37,1%
Экспорт21,43,4%3,85,6%15,2%
Импорт42,114,4%8,64,9%26,5%
Баланс первичных и вторичных доходов-11,6-8,7%-3,8171,4%15,2%
Доходы к получению16,8-6,7%3,223,1%28,0%
Доходы к выплате28,4-7,5%6,972,5%19,0%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы24,9-36,0%0,9-57,1%-79,5%
Чистое принятие обязательств1,9 -0,6

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $55 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $33 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $104 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $41 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $30 млрд.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Международные резервы РФ с 1 по 8 августа увеличились на $10,0 млрд

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Биткойн и эфир обновили ценовые рекорды

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });