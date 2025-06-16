ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле до $21,9 млрд
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2025 года составило $21,9 млрд, что на 29,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $30,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Эта оценка профицита счета текущих операций за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($21,1 млрд).
В то же время оценка этого показателя за апрель 2025 года снижена до $3,8 млрд с предварительных $4,4 млрд. Это на 50,6% меньше уточненного показателя марта ($7,7 млрд) и на 46,5% ниже по сравнению с апрелем 2024 года ($7,1 млрд).
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2025 года составило $39,5 млрд, что на $7,1 млрд, или на 15,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($46,6 млрд).
Эта оценка профицита внешней торговли за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($39,2 млрд), в то же время оценка этого показателя за апрель осталась на уровне $9,0 млрд.
Профицит торгового баланса в апреле 2025 года относительно уточненного показателя марта, а также апреля 2024 года (эти два показателя совпали - $11,8 млрд) меньше на 23,7%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-апреле и апреле 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-Апр.
|Г/Г
|Апр.
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|21,9
|-29,1%
|3,8
|-50,6%
|-46,5%
|Торговый баланс
|39,5
|-15,2%
|9,0
|-23,7%
|-23,7%
|Экспорт
|129,3
|-4,9%
|33,1
|-4,3%
|-2,9%
|Импорт
|89,8
|0,4%
|24,0
|5,3%
|7,6%
|Баланс услуг
|-11,0
|10,0%
|-3,4
|25,9%
|30,8%
|Экспорт
|13,8
|3,8%
|3,8
|8,6%
|18,8%
|Импорт
|24,8
|6,4%
|7,2
|14,3%
|24,1%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-6,5
|16,1%
|-1,8
|28,6%
|-14,3%
|Доходы к получению
|10,6
|-15,9%
|2,9
|-3,3%
|-12,1%
|Доходы к выплате
|17,1
|-6,0%
|4,7
|6,8%
|-11,3%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|20,6
|-31,6%
|3,2
|-8,6%
|-39,6%
|Чистое принятие обязательств
|0,4
|-2,3
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $40 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.