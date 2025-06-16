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ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле до $21,9 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2025 года составило $21,9 млрд, что на 29,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $30,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Эта оценка профицита счета текущих операций за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($21,1 млрд).

В то же время оценка этого показателя за апрель 2025 года снижена до $3,8 млрд с предварительных $4,4 млрд. Это на 50,6% меньше уточненного показателя марта ($7,7 млрд) и на ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​46,5% ниже по сравнению с апрелем 2024 года ($7,1 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2025 года составило $39,5 млрд, что на $7,1 млрд, или на 15,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($46,6 млрд).

Эта оценка профицита внешней торговли за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($39,2 млрд), в то же время оценка этого показателя за апрель осталась на уровне $9,0 млрд.

Профицит торгового баланса в апреле 2025 года относительно уточненного показателя марта, а также апреля 2024 года (эти два показателя совпали - $11,8 млрд) меньше на 23,7%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-апреле и апреле 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-Апр.Г/ГАпр.М/МГ/Г
Счет текущих опера‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ций21,9-29,1%3,8-50,6%-46,5%
Торговый баланс39,5-15,2%9,0-23,7%-23,7%
Экспорт129,3-4,9%33,1-4,3%-2,9%
Импорт89,80,4%24,05,3%7,6%
Баланс услуг-11,010,0%-3,425,9%30,8%
Экспорт13,83,8%3,88,6%18,8%
Импорт24,86,4%7,214,3%24,1%
Баланс первичных и вторичных доходов-6,516,1%-1,828,6%-14,3%
Доходы к получению10,6-15,9%2,9-3,3%-12,1%
Доходы к выплате17,1-6,0%4,76,8%-11,3%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы20,6-31,6%3,2-8,6%-39,6%
Чистое принятие обязательств0,4 -2,3

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $40 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.

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