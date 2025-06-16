ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле до $21,9 млрд

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2025 года составило $21,9 млрд, что на 29,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $30,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Эта оценка профицита счета текущих операций за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($21,1 млрд).

В то же время оценка этого показателя за апрель 2025 года снижена до $3,8 млрд с предварительных $4,4 млрд. Это на 50,6% меньше уточненного показателя марта ($7,7 млрд) и на ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​46,5% ниже по сравнению с апрелем 2024 года ($7,1 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-апреле 2025 года составило $39,5 млрд, что на $7,1 млрд, или на 15,2%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($46,6 млрд).

Эта оценка профицита внешней торговли за первые четыре месяца текущего года немного превышает предыдущую, опубликованную месяцем ранее ($39,2 млрд), в то же время оценка этого показателя за апрель осталась на уровне $9,0 млрд.

Профицит торгового баланса в апреле 2025 года относительно уточненного показателя марта, а также апреля 2024 года (эти два показателя совпали - $11,8 млрд) меньше на 23,7%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-апреле и апреле 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-Апр. Г/Г Апр. М/М Г/Г Счет текущих опера‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ций 21,9 -29,1% 3,8 -50,6% -46,5% Торговый баланс 39,5 -15,2% 9,0 -23,7% -23,7% Экспорт 129,3 -4,9% 33,1 -4,3% -2,9% Импорт 89,8 0,4% 24,0 5,3% 7,6% Баланс услуг -11,0 10,0% -3,4 25,9% 30,8% Экспорт 13,8 3,8% 3,8 8,6% 18,8% Импорт 24,8 6,4% 7,2 14,3% 24,1% Баланс первичных и вторичных доходов -6,5 16,1% -1,8 28,6% -14,3% Доходы к получению 10,6 -15,9% 2,9 -3,3% -12,1% Доходы к выплате 17,1 -6,0% 4,7 6,8% -11,3% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 20,6 -31,6% 3,2 -8,6% -39,6% Чистое принятие обязательств 0,4 -2,3

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $40 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.