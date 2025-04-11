Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I квартале снизился год к году на 17%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2025 года составило $19,8 млрд, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $23,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает ЦБ РФ в комментарии, снижение профицита произошло за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов.

Профицит торгового баланса РФ в первом квартале 2025 года уменьшился на 6,6% - до $32,5 млрд по сравнению с $34,8 млрд за аналогичный период 2024 года.

В марте 2025 года профицит счета текущих операций составил $10,7 млрд после $6,7 млрд в феврале (рост на 59,7%; уточнена предыдущая оценка за февраль, согласно которой он оценивался в $7,9 млрд). По сравнению с мартом 2024 года ($15,4 млрд) профицит в марте текущего года меньше на 30,5%.

Рост положительного сальдо счета текущих операций в марте по сравнению с февралем был обусловлен укреплением торгового баланса.

Профицит торгового баланса в марте увеличился на 41,0%, до $14,8 млрд, относительно уточненного показателя февраля ($10,5 млрд). Показатель марта текущего года по сравнению мартом 2024 года ($18,7 млрд) меньше на 20,9%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-марте и марте 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-март Г/Г Март М/М Г/Г Счет текущих операций 19,8 -17,2% 10,7 59,7% -30,5% Торговый баланс 32,5 -6,6% 14,8 41,0% -20,9% Экспорт 97,5 -4,3% 37,2 20,4% -10,4% Импорт 64,9 -3,3% 22,4 9,8% -1,8% Баланс услуг -7,4 0,0% -2,5 31,6% 0,0% Экспорт 9,8 -3,0% 3,4 9,7% 0,0% Импорт 17,2 -1,7% 6,0 17,6% 1,7% Баланс первичных и вторичных доходов -5,4 54,3% -1,5 -21,1% 87,5% Доходы к получению 7,6 -19,1% 2,8 21,7% -22,2% Доходы к выплате 13,0 0,8% 4,3 4,9% -4,4% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 18,4 -25,8% 7,4 57,4% -56,2% Чистое принятие обязательств 5,1 0,9 50,0%

В марте совокупный дефицит первичных и вторичных доходов снизился до $1,5 млрд с $1,9 млрд месяцем ранее в результате уменьшения суммы начисленных доходов в пользу нерезидентов.

В январе-марте дефицит баланса первичных и вторичных доходов расширился до $5,4 млрд с $3,5 млрд годом ранее.

В марте иностранные активы (исключая резервные активы) увеличились на $7,4 млрд против $4,7 млрд месяцем ранее вследствие роста прочих инвестиций.

Прирост иностранных активов в январе-марте 2025 года оценивается в $18,4 млрд против роста на $24,8 млрд годом ранее. ЦБ РФ отмечает, что как и годом ранее, основной вклад внесен прочими инвестициями.

В марте внешние обязательства выросли на $0,9 млрд после роста на $0,6 млрд в феврале, преимущественно за счет прямых инвестиций;

Прирост внешних обязательств экономики за три первых месяца 2025 года перешел в область положительных значений и составил $5,1 млрд (минус $4,3 млрд в сопоставимом периоде 2024 года) за счет уменьшения чистого погашения иностранных ссуд и займов, а также возобновления роста прямых инвестиций.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 14 февраля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.