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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I квартале снизился год к году на 17%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2025 года составило $19,8 млрд, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $23,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает ЦБ РФ в комментарии, снижение профицита произошло за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов.

Профицит торгового баланса РФ в первом квартале 2025 года уменьшился на 6,6% - до $32,5 млрд по сравнению с $34,8 млрд за аналогичный период 2024 года.

В марте 2025 года профицит счета текущих операций составил $10,7 млрд после $6,7 млрд в феврале (рост на 59,7%; уточнена предыдущая оценка за февраль, согласно которой он оценивался в $7,9 млрд). По сравнению с мартом 2024 года ($15,4 млрд) профицит в марте текущего года меньше на 30,5%.

Рост положительного сальдо счета текущих операций в марте по сравнению с февралем был обусловлен укреплением торгового баланса.

Профицит торгового баланса в марте увеличился на 41,0%, до $14,8 млрд, относительно уточненного показателя февраля ($10,5 млрд). Показатель марта текущего года по сравнению мартом 2024 года ($18,7 млрд) меньше на 20,9%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-марте и марте 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-мартГ/ГМартМ/МГ/Г
Счет текущих операций19,8-17,2%10,759,7%-30,5%
Торговый баланс32,5-6,6%14,841,0%-20,9%
Экспорт97,5-4,3%37,220,4%-10,4%
Импорт64,9-3,3%22,49,8%-1,8%
Баланс услуг-7,40,0%-2,531,6%0,0%
Экспорт9,8-3,0%3,49,7%0,0%
Импорт17,2-1,7%6,017,6%1,7%
Баланс первичных и вторичных доходов-5,454,3%-1,5-21,1%87,5%
Доходы к получению7,6-19,1%2,821,7%-22,2%
Доходы к выплате13,00,8%4,34,9%-4,4%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы18,4-25,8%7,457,4%-56,2%
Чистое принятие обязательств5,1 0,950,0%

В марте совокупный дефицит первичных и вторичных доходов снизился до $1,5 млрд с $1,9 млрд месяцем ранее в результате уменьшения суммы начисленных доходов в пользу нерезидентов.

В январе-марте дефицит баланса первичных и вторичных доходов расширился до $5,4 млрд с $3,5 млрд годом ранее.

В марте иностранные активы (исключая резервные активы) увеличились на $7,4 млрд против $4,7 млрд месяцем ранее вследствие роста прочих инвестиций.

Прирост иностранных активов в январе-марте 2025 года оценивается в $18,4 млрд против роста на $24,8 млрд годом ранее. ЦБ РФ отмечает, что как и годом ранее, основной вклад внесен прочими инвестициями.

В марте внешние обязательства выросли на $0,9 млрд после роста на $0,6 млрд в феврале, преимущественно за счет прямых инвестиций;

Прирост внешних обязательств экономики за три первых месяца 2025 года перешел в область положительных значений и составил $5,1 млрд (минус $4,3 млрд в сопоставимом периоде 2024 года) за счет уменьшения чистого погашения иностранных ссуд и займов, а также возобновления роста прямых инвестиций.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 14 февраля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.

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