Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I квартале снизился год к году на 17%
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2025 года составило $19,8 млрд, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $23,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Как отмечает ЦБ РФ в комментарии, снижение профицита произошло за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения дефицита первичных и вторичных доходов.
Профицит торгового баланса РФ в первом квартале 2025 года уменьшился на 6,6% - до $32,5 млрд по сравнению с $34,8 млрд за аналогичный период 2024 года.
В марте 2025 года профицит счета текущих операций составил $10,7 млрд после $6,7 млрд в феврале (рост на 59,7%; уточнена предыдущая оценка за февраль, согласно которой он оценивался в $7,9 млрд). По сравнению с мартом 2024 года ($15,4 млрд) профицит в марте текущего года меньше на 30,5%.
Рост положительного сальдо счета текущих операций в марте по сравнению с февралем был обусловлен укреплением торгового баланса.
Профицит торгового баланса в марте увеличился на 41,0%, до $14,8 млрд, относительно уточненного показателя февраля ($10,5 млрд). Показатель марта текущего года по сравнению мартом 2024 года ($18,7 млрд) меньше на 20,9%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-марте и марте 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-март
|Г/Г
|Март
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|19,8
|-17,2%
|10,7
|59,7%
|-30,5%
|Торговый баланс
|32,5
|-6,6%
|14,8
|41,0%
|-20,9%
|Экспорт
|97,5
|-4,3%
|37,2
|20,4%
|-10,4%
|Импорт
|64,9
|-3,3%
|22,4
|9,8%
|-1,8%
|Баланс услуг
|-7,4
|0,0%
|-2,5
|31,6%
|0,0%
|Экспорт
|9,8
|-3,0%
|3,4
|9,7%
|0,0%
|Импорт
|17,2
|-1,7%
|6,0
|17,6%
|1,7%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-5,4
|54,3%
|-1,5
|-21,1%
|87,5%
|Доходы к получению
|7,6
|-19,1%
|2,8
|21,7%
|-22,2%
|Доходы к выплате
|13,0
|0,8%
|4,3
|4,9%
|-4,4%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|18,4
|-25,8%
|7,4
|57,4%
|-56,2%
|Чистое принятие обязательств
|5,1
|0,9
|50,0%
В марте совокупный дефицит первичных и вторичных доходов снизился до $1,5 млрд с $1,9 млрд месяцем ранее в результате уменьшения суммы начисленных доходов в пользу нерезидентов.
В январе-марте дефицит баланса первичных и вторичных доходов расширился до $5,4 млрд с $3,5 млрд годом ранее.
В марте иностранные активы (исключая резервные активы) увеличились на $7,4 млрд против $4,7 млрд месяцем ранее вследствие роста прочих инвестиций.
Прирост иностранных активов в январе-марте 2025 года оценивается в $18,4 млрд против роста на $24,8 млрд годом ранее. ЦБ РФ отмечает, что как и годом ранее, основной вклад внесен прочими инвестициями.
В марте внешние обязательства выросли на $0,9 млрд после роста на $0,6 млрд в феврале, преимущественно за счет прямых инвестиций;
Прирост внешних обязательств экономики за три первых месяца 2025 года перешел в область положительных значений и составил $5,1 млрд (минус $4,3 млрд в сопоставимом периоде 2024 года) за счет уменьшения чистого погашения иностранных ссуд и займов, а также возобновления роста прямых инвестиций.
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 14 февраля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.