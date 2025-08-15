Сооснователи Lyft покидают совет директоров компании

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сооснователи американского сервиса такси Lyft Inc. Логан Грин и Джон Циммер покинут должности соответственно председателя и зампредседателя совета директоров компании.

Новым главой совета директоров Lyft станет Шон Аггарвал, занимающий пост ведущего независимого директора с 2023 года. Аггарвал входит в совет директоров Lyft с 2016 года, он был его председателем в 2019-2023 годах.

Изменения в совете директоров являются частью двухлетнего плана трансформации руководства, говорится в пресс-релизе компании. Грин покинул пост главного исполнительного директора Lyft в 2023 году, Циммер тогда же ушел с поста президента компании.

Грин и Циммер 15 августа конвертируют все акции Lyft класса "B" в обыкновенные акции класса "A", отмечается в сообщении. После этого все обыкновенные акции компании получат одинаковые голосующие права. Грин и Циммер будут владеть в общей сложности порядка 9,69% обыкновенных акций Lyft.

Бумаги компании подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 13,3%.