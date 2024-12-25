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Сервис Lyft обвинил власти Сан-Франциско в завышении его налогов на $100 млн

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. обвинил власти Сан-Франциско во взыскании с компании избыточных налогов на сумму $100 млн в 2019-2023 годах, сообщает Bloomberg.

Lyft утверждает, что власти необоснованно классифицировали получаемое водителями вознаграждение как доход самой компании.

"Lyft признает выручку в размере комиссий, которую водители платят Lyft, а не сумм, которую пассажиры платят водителям", - говорится в иске, поданном в суд штата.

Водители не являются сотрудниками Lyft, отмечает компания.

Методология, используемая в Сан-Франциско для начисления налогов на фонд заработной платы и валовую выручку, а также налога на поддержку бездомных, нарушает конституционные права компании, которой приходится платить больше положенного, утверждает Lyft.

Компания добивается возврата переплаченных сумм, включая проценты, штрафы и прочие сборы.

Новый иск обращает внимание на проблему, которую до сих пор не удалось решить. Компании, подобные Lyft, Uber Technologies Inc., привлекают к работе подрядчиков, что позволяет им экономить на расходах, связанных с обеспечением трудовых прав штатных сотрудников. Статус таких подрядчиков нередко становится причиной разногласий при начислении налогов.

Компании потратили сотни миллионов долларов на урегулирование исков властей в США и других странах по поводу неправильной классификации работников, но универсальное решение проблемы еще не найдено. В Калифорнии водители признаются независимыми подрядчиками на основании инициативы компаний, одобренной избирателями в 2020 году, отмечает Bloomberg.

Lyft Uber Technologies США Сан-Франциско
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