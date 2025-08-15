На "Петербургской бирже" в пятницу бензин подорожал почти на 1%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На "Петербургской бирже" в пятницу цены на бензин после двух дней снижения снова перешли к росту, увеличившись почти на 1%, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость Аи-92 по национальному индексу по итогам торгов 15 августа увеличилась на 0,73%, до 70 574 рублей за тонну, Аи-92 - на 0,8%, до 78 704 рублей за тонну.

Уходящая неделя ознаменовала новые исторические максимумы биржевых цен на бензины: 70 729 рублей/т - для 92-го, и 79 971 рубль/т - для 95-го. От этих значений цены начали корректироваться вниз в среду и по итогам торгов в четверг снизились на Аи-92 почти на 1%, на Аи-95 - на 2,4%.

Однако тренд оказался не долгим: участники рынка обеспокоены объемами предложения бензина на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ. Тем не менее, правительство по итогам совещания у профильного вице-премьера Александра Новака накануне констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

"Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов", - говорилось в сообщении.

Вице-премьер также поручил Минэнерго, ФАС совместно с "Петербургской биржей" проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке.