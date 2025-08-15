Поиск

На "Петербургской бирже" в пятницу бензин подорожал почти на 1%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На "Петербургской бирже" в пятницу цены на бензин после двух дней снижения снова перешли к росту, увеличившись почти на 1%, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость Аи-92 по национальному индексу по итогам торгов 15 августа увеличилась на 0,73%, до 70 574 рублей за тонну, Аи-92 - на 0,8%, до 78 704 рублей за тонну.

Уходящая неделя ознаменовала новые исторические максимумы биржевых цен на бензины: 70 729 рублей/т - для 92-го, и 79 971 рубль/т - для 95-го. От этих значений цены начали корректироваться вниз в среду и по итогам торгов в четверг снизились на Аи-92 почти на 1%, на Аи-95 - на 2,4%.

Однако тренд оказался не долгим: участники рынка обеспокоены объемами предложения бензина на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ. Тем не менее, правительство по итогам совещания у профильного вице-премьера Александра Новака накануне констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

"Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов", - говорилось в сообщении.

Вице-премьер также поручил Минэнерго, ФАС совместно с "Петербургской биржей" проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

Минэнерго ФАС правительство Аи-95 Аи-92 Александр Новак Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина для всех

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });