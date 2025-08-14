Поиск

Источники сообщили о решении пока не повышать норматив биржевых продаж бензина до 17%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Участники совещания у вице-премьера РФ Александра Новака пришли к выводу, что пока не нужно повышать норматив биржевых продаж бензина с 15% до 17%, однако вопрос будет прорабатываться в ближайшие месяцы. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами совещания у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке топлива.

В середине июля сообщалось, что ФАС, Минэнерго, Петербургская биржа и заинтересованные нефтяные компании изучат предложения о повышении норматива продаж бензина с текущих 15% до 17% от объема производства. Такое поручение регуляторы и нефтекомпании получили от Новака.

ФАС ранее заявляла, что эта мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

Александр Новак Минэнерго
