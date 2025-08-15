Поиск

Скидки на нефть Urals в августе растут на $0,2/б. в российских портах

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals за первые 14 дней августа выросли к уровню июля - на $0,2-0,6 за баррель, премии в Китае снизились на $0,5 за баррель, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, дисконты Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) выросли с $11,96 по итогам июля до $12,16/баррель по итогам двух недель августа, на FOB Novorossiysk дисконт почти не изменился - $11,81/баррель в августе против $11,807/баррель в июле.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) по итогам торгов за 14 дней августа вырос до $2,61/баррель по сравнению со скидкой в $2,04/баррель, наблюдавшейся в июле.

Президент США Дональд Трамп 6 августа объявил о дополнительных пошлинах в отношении Индии за покупку ею российской нефтью.

Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai в первые две недели августа составил $4,818 за баррель по сравнению с $3,757 за баррель по итогам всего июля.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent упала до $2,05 за баррель по сравнению с $2,5/баррель в июле.

