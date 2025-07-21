Аналитики отмечают, что дисконт Urals под давлением нового "потолка" может подрасти на $2-3/барр.

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мировой рынок сдержанно отреагирует на снижение Евросоюзом и Великобританией "ценового потолка" (price cap) на российскую нефть: скидки на нее умеренно вырастут, но пропорционально увеличится и цена основных бенчмарков, считают аналитики российских банков, опрошенные "Интерфаксом".

ЕС объявил о корректировке "ценового потолка" на российскую нефть - с $60 до $47,6 за баррель - в минувшую пятницу. В этот же день об аналогичной мере сообщили власти Великобритании. Лондон намерен снизить "ценовой потолок" со 2 сентября. Заключенные до этого дня контракты при старом "потолке" в $60 за баррель должны быть исполнены в течение 45 дней, до 17 октября.

"Решение наглядно показывает "направление движения" потенциальных будущих ограничений, и если к понижению ценового потолка в будущем присоединятся США, то эффект от ограничений будет более заметен: технически, в таком случае мы должны будем увидеть рост цен на нефть марки Brent и увеличение дисконтов на российскую нефть сортов Urals и ESPO, по крайней мере на какой-то период времени", - считают аналитики "Ренессанс Капитала".

По мнению аналитика "Т-Инвестиций" Александры Прытковой, пока же новый price cap со стороны лишь ряда западных стран окажет сдержанное влияние на мировой рынок.

"В условиях "потолка цен" РФ существовала и раньше. Его эффективность и ранее была не до конца доказана, так как довольно долго российская нефть торговалась выше порогового значения в $60 за баррель. Теоретически подобные меры могли бы привести к снижению предложения и сокращению профицита на рынке, что могло бы фундаментально привести к росту мировых бенчмарков, однако подобный эффект, по нашим оценкам, будет весьма ограниченным", - считает Прыткова.

Она отметила, что расширение дисконта Urals к Brent на фоне обновленного price cap не будет таким существенным, как во время предыдущих санкций, и может составить $2-3 за баррель. При этом эксперт отметила, что ставки фрахта на транспортировку российской нефти вырастут, поскольку станет недоступной часть западного флота.

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало, что майское ужесточение санкций в отношении флота, перевозящего российскую нефть, сократило доступные танкеры более чем на 40%. Однако из-за того, что цены на нефть опустились ниже отметки в $60 за баррель, стоимость фрахта для ее перевозки только снизилась, поскольку экспортеры начали фрахтовать обычные суда и использовать услуги по доставке и страхованию, соответствующие санкциям.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман допустил, что, в частности, греческие перевозчики, которые на фоне снижения цен на Urals до разрешенного уровня заменили подпавшие под санкции танкеры, будут вынуждены отказаться от перевозки российской нефти.

"Это вместе с дополнительными рестрикциями против танкеров может вызвать их дефицит, рост дисконта на российскую нефть или даже временное небольшое снижение экспорта. Вероятно, из озвученных санкций именно снижение потолка на российскую нефть является наиболее чувствительной мерой. В то же время за последние годы российский нефтяной экспорт стал крайне гибким, и без поддержки США ЕС вряд ли сможет значительно повлиять на него даже в среднесрочной перспективе", - сказал Кауфман, допустив расширение дисконта на те же $2-3 за баррель.

Он подчеркнул, что если снижение экспорта нефти из РФ и будет зафиксировано, то оно останется в пределах нескольких процентов от текущих объемов, что достаточно несущественно для мирового рынка нефти, особенно с учётом восстановления добычи со стороны ОПЕК+.

По данным Argus, в первой половине июля российская нефть в западных портах - по котировкам Urals FOB Primorsk и Urals FOB Novorossiysk - торговалась ниже "ценового потолка" - в среднем по $58,66 и $58,86 за баррель соответственно, а дисконт к Brent составлял $12,2 и $12,4 за баррель соответственно.