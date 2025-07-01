Скидки на нефть Urals в июне упали на $0,6-0,9/барр., на ESPO - на $2,3/барр.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам июня снизились на $0,6-0,9 за баррель к уровням мая, на нефть ESPO - упали на $2,3/баррель, премии в Китае выросли на $0,1/барр., при этом цены оказались ниже "ценового потолка", свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В июне цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) выросла к средней цене мая на $7,2 за баррель - до $71,35/барр.

Дисконты Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk к NSD снизились на $0,93/б. - до $12,72/б. и на $0,55/б. - до $12,62 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты на российскую Urals в индийских портах (DAP West Coast India) тоже упали, но символически, на $0,04, до $2,37 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемый из порта Козьмино на востоке страны) - к сорту Dubai по итогам июня существенно упала - на $2,34 за баррель - до $4,61 за баррель, нефть ESPO продавалась по $63,68/барр.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) немного выросла в июне - с $2 до $2,1 за баррель.

При этом, как сообщалось, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке 13 июня мировые котировки росли, и цена Urals превысила "ценовой потолок" в $60 за баррель, который позволяет компаниям стран ЕС и G7 участвовать в перевозке российской нефти. Ранее снижение цены отечественного сырья ниже $60 за баррель увеличило количество доступного для его транспортировки флота и снизило стоимость фрахта.

Однако по итогам июня цены сложились на уровне ниже ценового потолка: Urals FOB Primorsk - $58,6 за баррель, Urals FOB Novorossiysk - $58,9 за баррель.

Исходя из этих данных, цена нефти Urals для определения НДПИ в июне может составить $59,84 за баррель. По итогам мая этот показатель составил $52,08/баррель.

Минэкономразвития подтвердило во вторник расчеты "Интерфакса" - цена нефти для определения НДПИ в июне - $59,84 за баррель.