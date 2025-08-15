Поиск

"Фанагория" планирует удвоить производство игристых вин

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, инвестировало 150 млн рублей в модернизацию производства игристых вин, сообщила пресс-служба предприятия.

Завершается монтаж восьми новых резервуаров российского производства объемом по 5 тысяч декалитров каждый. Работы будут завершены к сентябрю.

Кроме того, идет подготовка площадки технического обслуживания и обновлению коммуникаций. Эти мероприятия обеспечат бесперебойность технологического процесса.

В результате компания сможет нарастить производство игристых вин вдвое - до 10 млн бутылок в год, а также расширить их ассортимент.

По данным Росалкогольтабакконтроля, которые приводятся в пресс-релизе, продажи игристых вин в России в 2025 году выросли на 8,6%.

"Фанагория" регулярно инвестирует средства в развитие этого направления, приобретая оборудование и закладывая белые сорта винограда.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4,2 тыс. га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой.

Как сообщалось, в 2025 году "Фанагория" планирует инвестировать в развитие производства около 1 млрд рублей и увеличить объемы выпуска продукции на 13% по сравнению с прошлым годом - до 3,1 млн декалитров.

Краснодарский край Темрюк Фанагория Росалкогольтабакконтроль Таманский полуостров
