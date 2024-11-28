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"Фанагория" в 2024 году увеличит производство винодельческой продукции на 30%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория", одно из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2024 году прогнозирует рост производства на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Петр Романишин.

В 2023 году компания выпустила 2,067 млн декалитров винодельческой продукции.

"К ноябрю общий объем производства "Фанагории" превышает 2 млн декалитров. По итогам года мы ожидаем рост производства примерно на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал Романишин.

Он подчеркнул, что компания ежегодно расширяет ассортимент выпускаемой продукции и увеличивает площади виноградников. В настоящее время площадь превышает 4,5 тысячи га.

"В этом году "Фанагория" продолжила расширять свои виноградники и нарастила их площадь чуть более чем на 200 гектаров. В 2025 году ожидается высадка еще на 166 га. "Фанагория" осваивает новые терруары. Расширяется и сортовая палитра виноградников: в этом году получен первый урожай сорта мальбек (около 72 тонн), сорта марселан (около 75 тонн) и сорта аликанте буше (около 183 тонн)", - добавил он.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4,2 тысячи га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой. В 2023 году было заложено 219 га.

Фанагория Темрюкский район Петр Романишин Краснодарский край
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