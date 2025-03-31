"Фанагория" в 2024 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, завершило 2024 год с ростом чистой прибыли по РСБУ в 1,6 раза относительно 2023 года - до 1,63 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 45,5% - до 8,63 млрд рублей. Начиная с 2017 года, выручка компании росла ежегодно.

Себестоимость при этом выросла в 1,5 раза и достигла 5,578 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 3,05 млрд рублей, а прибыль от продаж - в 1,6 раза, до 1,88 млрд рублей.

Согласно отчету, инвестиции в развитие завода в прошлом году составили почти 800 млн рублей.

Как сообщалось, по итогам 2024 года предприятие увеличило производство на 33% по сравнению с показателем предыдущего года - до 2,75 млн декалитров. Производство тихих вин возросло на треть, игристых - в 1,5 раза, крепких напитков (коньяка и чачи) - на 5%. Выпуск масла из виноградных косточек вырос втрое - до 44 тыс. бутылок.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4,2 тыс. га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой.

В прошлом году компания заложила 200 га виноградников, в 2025 году ожидается закладка ещё 166 га.

Сообщалось также, что в 2025 году "Фанагория" планирует инвестировать в развитие производства около 1 млрд рублей и увеличить объемы производства еще на 10%.