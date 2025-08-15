Глава ФРБ Чикаго не ждет снижения ставки ФРС в сентябре

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил CNBC, что неоднозначные данные по инфляции в сочетании с сохраняющейся неопределенностью относительно импортных пошлин вызывают у него некоторые сомнения относительно необходимости снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в сентябре.

"Нам нужно получить некоторую ясность" из поступающих экономических данных, сказал он.

Опубликованные на этой неделе отчеты о потребительских ценах и ценах производителей "вызывают беспокойство" по поводу динамики инфляции, поскольку цены на услуги "стремительно растут", и видимо, такая ситуация "не носит временный характер", отметил Гулсби.

"Поэтому я считаю, что нам нужно время, чтобы понять, находимся ли мы на правильном пути", - добавил он.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июле выросли на 3,1% в годовом выражении, что стало максимальным повышением за пять месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в июле увеличились на 0,9% относительно предыдущего месяца, это рекордный скачок с июня 2022 года.

Темпы роста обоих показателей превзошли средние прогнозы аналитиков Уолл-стрит.

Гулсби в 2025 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке, принимающем решения относительно размера ставки. Следующее заседание FOMC пройдет 16-17 сентября.

ФРС удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Рынки практически уверены в том, что Федрезерв опустит ставку на четверть процентного пункта в сентябре. При этом вероятность еще одного понижения в октябре оценивается в 55%, третьего уменьшения в декабре - в 43%, по данным FedWatch.