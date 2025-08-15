Brent остается в минусе и торгуется у $66,45 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе вечером в пятницу, инвесторы оценивают статданные в ожидании встречи президентов США и России.

К 18:25 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,58%), до $66,45 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,73%), до $63,49 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывает слабая статистика из Китая и Штатов.

Темп роста промышленного производства в КНР в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% год к году и оказался слабее прогноза в 5,9%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти.

Объем промпроизводства в США в июле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты не прогнозировали изменения.

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.

Американский лидер заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. В среду он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

Аналитики Bank of America повысили прогноз избытка предложения нефти на рынке в 2025-2026 годах. По оценкам банка, средний избыток предложения в период с июля текущего года по июнь следующего будет составлять 890 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики BofA подтвердили понижательный прогноз для цен на нефть и ожидают, что цена на Brent во втором полугодии 2025 года опустится ниже $60 за баррель, а в среднем будет составлять $63,5 за баррель.