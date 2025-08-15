Поиск

Brent подешевела до $66,62 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени опустилась на $0,22 (0,33%), до $66,62 за баррель. В четверг они подорожали на $1,21 (1,8%), до $66,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,25, до $63,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,31 (2,1%), до $63,96 за баррель.

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу.

Американский лидер в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. В среду он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

"Ставки просто грандиозны, - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Если эти переговоры провалятся, мир может столкнуться с самыми жесткими санкциями против РФ из всего, что мы видели до сих пор, включая вторичные ограничения, которые будут распространяться на всех покупателей российской нефти".

Эксперт полагает, что в случае отсутствия признаков прогресса в движении к перемирию, цена на нефть может подскочить на $10 за баррель с текущих уровней. Если же договоренность о прекращении огня будет достигнута, стоимость нефти может упасть в район $55 за баррель.

Снижение цен на нефть сдерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского Центробанка. Котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на заседании в сентябре в 92,1%, по данным FedWatch. Снижение ставок способствует оживлению экономики и, как следствие, росту спроса на энергоносители.

Brent WTI Дональд Трамп Владимир Путин США
