Нефть Brent подорожала до $66,44 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем вечером в четверг в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам американского президента, есть некоторая вероятность неудачи на переговорах. При таком развитии событий возможны новые меры экономического давления на Россию, что потенциально может привести к сокращению предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость октябрьских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:59 по московскому времени поднимается на $0,81 (1,23%), до $66,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожают на $0,81 (1,29%), до $63,46 за баррель.

Встреча Путина с Трампом состоится в пятницу вечером на Аляске. Американский президент в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность того, что встреча закончится неудачно. Ранее он пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

"Неопределенность, связанная с переговорами между США и Россией, продолжает увеличивать премию за риск, поскольку покупатели российской нефти могут столкнуться с еще большим экономическим давлением", - говорится в аналитической записке Rystad Energy.

Подъем цен на нефть сдерживают опасения по поводу ситуации со спросом и предложением на мировом рынке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 19 тыс. баррелей в сутки, при этом повысив прогноз предложения на 370 тыс. б/с.