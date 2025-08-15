Нижнекамскшина в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ на 31%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу шинных предприятий Kama Tyres) в первом полугодии 2025 года получило 210,8 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 31% ниже, чем годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 0,4%, до 6,3 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 23,2%, до 348,3 млн рублей, на фоне роста себестоимости продаж и управленческих расходов.

Активы компании в январе-июне выросли на 13,1%, до 9 млрд рублей. В том числе балансовая стоимость основных средств возросла на 5,5%, до 7,3 млрд рублей.

Основным покупателем продукции "Нижнекамскшины" является сбытовое предприятие группы - ООО "Торговый дом "Кама", которое продает шины и снабжает заводы Kama Tyres материалами и сырьем.

В группу предприятий шинного бизнеса Кama Tyres входят заводы-производители "Нижнекамскшина" (легковые и легкогрузовые шины "Kама" и Viatti) и "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), а также обслуживающие предприятия и сбытовой ТД "Кама".

В 2022 году НК "Татнефть" продала Кama Tyres контролируемому Татарстаном "Татнефтехиминвест-холдингу" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса республики).

В июне 2024 года новым собственником группы стало зарегистрированное в ноябре 2023 года в Москве консалтинговое АО "Воронеж. Искусственный интеллект" ("Воронеж. ИИ"). Согласно финотчетности "Нижнекамскшины", основным акционером "Воронеж. ИИ" является (с долей участия 99,7%) комбинированный ЗПИФ "Дельта плюс", находящийся в доверительном управлении АО "УК "Инфраструктурные инвестиции".