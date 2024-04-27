"Нижнекамскшина" снизила годовую чистую прибыль по МСФО в 15 раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу предприятий шинного бизнеса Kama Tyres) в 2023 году получило 335,2 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что в 15,1 раза меньше показателя предыдущего года, говорится в отчетности шинного завода.

Выручка увеличилась на 14,9% - до 11,2 млрд рублей, себестоимость продаж - на 28,8%, до 9,8 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в 1,6 раза - до 1,3 млрд рублей.

Прочие операционные доходы составили 27 млн рублей против 1,1 млрд рублей годом ранее.

На этом фоне операционная прибыль предприятия уменьшилась в 11,6 раза - до 557,1 млн рублей.

Выбытие основных средств в 2022 году, отмечается в отчетности, было в основном связано с их реализацией другим компаниям группы Kama Tyres, фактически использующим эти активы. Прибыль от их продажи была включена в состав прочих операционных доходов за 2022 год.

Активы компании за прошлый год снизились на 2%, до 8,6 млрд рублей.

Основным покупателем продукции "Нижнекамскшины" является сбытовое предприятие группы шинного бизнеса - ООО "Торговый дом "Кама", которое продает шины и снабжает заводы Kama Tyres материалами и сырьем.

В мае-июне 2022 года НК "Татнефть" продала контролируемому Татарстаном "Татнефтехиминвест-холдингу" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса республики) группу предприятий шинного бизнеса, включая "Нижнекамскшину".

Проданный "Татнефтью" комплекс работает под брендом Кama Tyres. В него входят заводы-производители "Нижнекамскшина" (легковые и легкогрузовые шины "Kама" и Viatti) и "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), а также обслуживающие предприятия и торговый дом "Кама".

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2023 года, управляющему предприятию группы - ООО "Татшина" (до июля 2022 года - ООО "УК "Татнефть-Нефтехим") - принадлежит 82,9% уставного капитала "Нижнекамскшины". Конечной контролирующей стороной "Нижнекамскшины" и группы шинного бизнеса в целом является Татарстан.