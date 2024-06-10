Собственником шинной группы Kama Tyres стало консалтинговое АО из Москвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новым собственником татарстанской группы шинных предприятий Kama Tyres стало АО "Воронеж. Искусственный интеллект" ("Воронеж. ИИ").

По данным ЕГРЮЛ, 6 июня к "Воронеж. ИИ" перешло от АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (Татарстан) право собственности на 100% акций управляющего предприятия группы шинных предприятий Kama Tyres - ООО "Татшина", которой принадлежит 82,9% в уставном капитале ПАО "Нижнекамскшина" (согласно списку аффилированных лиц "Нижнекамскшины" на 31 декабря 2023 года), а также по 99% акций ООО "Научно-технический центр "Кама" и ООО "Энергошинсервис" (по данным ЕГРЮЛ).

Согласно данным ЕГРЮЛ, в периметр сделки также вошли ООО "Нижнекамский завод грузовых шин", ООО "Нижнекамский механический завод", ООО "Ярполимермаш-ТШ" и ООО "Торговый дом "Кама".

АО "Воронеж. Искусственный интеллект" с уставным капиталом 30 тысяч рублей зарегистрировано в ноябре 2023 года в Москве для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным учредителем и генеральным директором компании является гражданка России Марина Стрельцова.

В мае-июне 2022 года НК "Татнефть" продала контролируемому Татарстаном "Татнефтехиминвест-холдингу" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса республики) группу предприятий шинного бизнеса, работающую под брендом Кama Tyres. В нее входят заводы-производители "Нижнекамскшина" (легковые и легкогрузовые шины "Kама" и Viatti) и "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), а также обслуживающие предприятия и торговый дом "Кама".