Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Собственником шинной группы Kama Tyres стало консалтинговое АО из Москвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новым собственником татарстанской группы шинных предприятий Kama Tyres стало АО "Воронеж. Искусственный интеллект" ("Воронеж. ИИ").

По данным ЕГРЮЛ, 6 июня к "Воронеж. ИИ" перешло от АО "Татнефтехиминвест-холдинг" (Татарстан) право собственности на 100% акций управляющего предприятия группы шинных предприятий Kama Tyres - ООО "Татшина", которой принадлежит 82,9% в уставном капитале ПАО "Нижнекамскшина" (согласно списку аффилированных лиц "Нижнекамскшины" на 31 декабря 2023 года), а также по 99% акций ООО "Научно-технический центр "Кама" и ООО "Энергошинсервис" (по данным ЕГРЮЛ).

Согласно данным ЕГРЮЛ, в периметр сделки также вошли ООО "Нижнекамский завод грузовых шин", ООО "Нижнекамский механический завод", ООО "Ярполимермаш-ТШ" и ООО "Торговый дом "Кама".

АО "Воронеж. Искусственный интеллект" с уставным капиталом 30 тысяч рублей зарегистрировано в ноябре 2023 года в Москве для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным учредителем и генеральным директором компании является гражданка России Марина Стрельцова.

В мае-июне 2022 года НК "Татнефть" продала контролируемому Татарстаном "Татнефтехиминвест-холдингу" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса республики) группу предприятий шинного бизнеса, работающую под брендом Кama Tyres. В нее входят заводы-производители "Нижнекамскшина" (легковые и легкогрузовые шины "Kама" и Viatti) и "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), а также обслуживающие предприятия и торговый дом "Кама".

Кama Tyres Нижнекамскшина Татарстан Татнефть Москва Марина Стрельцова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акционеры ВТБ утвердили обратный сплит обыкновенных акций

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

Volvo Car перенесет производство электромобилей из Китая в Бельгию

Около 90% розничных акционеров Tesla поддерживают рекордное вознаграждение Маска

Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-мае в 0,5% ВВП

УК "Первая" получила лицензию для работы на китайском рынке

S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

S7 подала иск более чем на 1 млрд руб. к инвесткомпании "Цифра брокер"

Нефть Brent подорожала до $79,8 за баррель

ПМЭФ-2024

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });