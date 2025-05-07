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OpenAI купит ИИ-стартап Exafunction за $3 млрд

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, договорилась о покупке компании Exafunction Inc. примерно за $3 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Exafunction - разработчик инструмента Windsurf (ранее - Codeium), предназначенного для программирования с помощью искусственного интеллекта.

По словам источников агентства, сделка еще не закрыта.

Exafunction недавно вела переговоры о привлечении капитала с оценкой на уровне $3 млрд от инвесторов, включая венчурные фонды Kleiner Perkins и General Catalyst. В рамках прошлогоднего инвестраунда во главе с General Catalyst ее оценили в $1,25 млрд.

Кроме того, OpenAI сообщила о планах инвестировать в формирование ИИ-инфраструктуры за пределами США.

7 мая компания запустила программу OpenAI for Countries ("OpenAI для стран"), в рамках которой будет сотрудничать с государствами в таких областях, как строительство дата-центров. Она также будет помогать им кастомизировать продукты OpenAI под определенные языки и локальные нужды - глава компании Сэм Альтман называет такой подход коммерческой дипломатией.

Финансировать сотрудничество будут сами партнеры. Вначале OpenAI планирует реализовывать десять международных проектов, однако их географию не раскрывает. Компания заявила, что хочет работать со странами, где применяют ее технологии дружественными к демократии способами, отмечает Bloomberg.

OpenAI for Countries будет реализовываться отдельно от анонсированного в январе проекта Stargate - совместного предприятия OpenAI, Oracle, SoftBank и госинвесткомпании ОАЭ MGX по строительству дата-центров в США для разработчика ChatGPT. Сообщалось, что партнеры вкладывают $100 млрд в СП и планируют инвестировать до $500 млрд в ближайшие четыре года.

"Многие страны просят нас помочь в формировании похожей ИИ-инфраструктуры - они хотят свои Stargate и аналогичные проекты, - говорится в опубликованном в среду сообщении OpenAI. - Всем уже ясно, что такого рода инфраструктура станет основой экономического роста и национального развития".

США Exafunction Inc OpenAI Windsurf Сэм Альтман
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