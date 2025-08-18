Поиск

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин на торгах понедельника обновили исторические максимумы, по данным "Петербургской биржи".

Стоимость Аи-92 по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, по итогам торгов 18 августа увеличилась относительно закрытия предыдущих на 1,33%, до 71 516 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,19%, до 80 430 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин возобновили рост в прошлую пятницу после их двухдневного падения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Правительство после совещания у профильного вице-премьера Александра Новака 14 августа констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

"Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов", - говорилось в сообщении.

Вице-премьер также поручил Минэнерго, ФАС совместно с "Петербургской биржей" проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

