Поиск

"НоваБев Групп" начала модернизацию системы киберзащиты

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Компания "НоваБев Групп", подвергшаяся в июле кибератаке, пересматривает подходы к защите IT-инфраструктуры.

"В сотрудничестве с ведущими экспертами по киберзащите компания проводит не только анализ произошедшего, но и внедряет необходимые изменения для противодействия новым вызовам", - сообщила группа.

Компания подчеркивает, что, несмотря на сложности, вызванные атакой злоумышленников, которые требовали выкуп за расшифровку данных, "НоваБев Групп" восстановила ключевые бизнес-процессы. "В настоящее время осуществляются отгрузки продукции по всем каналам сбыта, магазины "ВинЛаб" работают в обычном режиме с 20-х чисел июля, а онлайн-платформы сети, включая возможность оформления заказов через приложение или сайт, восстановлены", - говорится в пресс-релизе.

Сеть "ВинЛаб" 15 августа сообщила о восстановлении работы после кибератаки.

"НоваБев Групп" также сообщает, что в рамках программы модернизации реализовала и планирует к внедрению дополнительные меры: усиление круглосуточного мониторинга угроз, реструктуризация сетевой инфраструктуры с применением принципов максимальной сегментации, создание более надежной системы резервного копирования данных. "Особое внимание будет уделено повышению осведомленности команды в вопросах киберзащиты с акцентом на противодействие современным схемам хакеров. Это позволит не только минимизировать риски подобных инцидентов в будущем, но и создать культуру безопасности на всех уровнях группы", - заявила компания.

"НоваБев Групп" - один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.

В 2024 году сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA выросла до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее.

ВинЛаб Новабев Групп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6986 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });