"НоваБев Групп" начала модернизацию системы киберзащиты

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Компания "НоваБев Групп", подвергшаяся в июле кибератаке, пересматривает подходы к защите IT-инфраструктуры.

"В сотрудничестве с ведущими экспертами по киберзащите компания проводит не только анализ произошедшего, но и внедряет необходимые изменения для противодействия новым вызовам", - сообщила группа.

Компания подчеркивает, что, несмотря на сложности, вызванные атакой злоумышленников, которые требовали выкуп за расшифровку данных, "НоваБев Групп" восстановила ключевые бизнес-процессы. "В настоящее время осуществляются отгрузки продукции по всем каналам сбыта, магазины "ВинЛаб" работают в обычном режиме с 20-х чисел июля, а онлайн-платформы сети, включая возможность оформления заказов через приложение или сайт, восстановлены", - говорится в пресс-релизе.

Сеть "ВинЛаб" 15 августа сообщила о восстановлении работы после кибератаки.

"НоваБев Групп" также сообщает, что в рамках программы модернизации реализовала и планирует к внедрению дополнительные меры: усиление круглосуточного мониторинга угроз, реструктуризация сетевой инфраструктуры с применением принципов максимальной сегментации, создание более надежной системы резервного копирования данных. "Особое внимание будет уделено повышению осведомленности команды в вопросах киберзащиты с акцентом на противодействие современным схемам хакеров. Это позволит не только минимизировать риски подобных инцидентов в будущем, но и создать культуру безопасности на всех уровнях группы", - заявила компания.

"НоваБев Групп" - один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.

В 2024 году сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA выросла до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее.